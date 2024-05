Bei sinkenden Zinsen würden Investitionen in Immobilien wieder vergleichsweise attraktiver, kommentiert Stefan Fahrländer die Entwicklung. Derzeit sei das grösste Risiko die Dezentralisierung der Regulierung. Damit würden die Immobilienmärkte in den Ballungszentren immer stärker in den Fokus der Politik rücken.