Die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia hat am Montag ein Kursfeuerwerk an den weltweiten Börsen ausgelöst. An der Wall Street schossen die Nvidia-Papiere um 33 Prozent in die Höhe. Die ‌Indizes Nasdaq ⁠und S&P 500 legten um sechs beziehungsweise vier Prozent zu und machten damit ihre herben Verluste vom Freitag wett. Es ⁠folgen Reaktionen von Marktteilnehmern: