Die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia hat am Montag ein Kursfeuerwerk an den weltweiten Börsen ausgelöst. An der Wall Street schossen die Nvidia-Papiere um 33 Prozent in die Höhe. Die Indizes Nasdaq und S&P 500 legten um sechs beziehungsweise vier Prozent zu und machten damit ihre herben Verluste vom Freitag wett. Es folgen Reaktionen von Marktteilnehmern:
STEVE SOSNICK, CHEFSTRATEGE VON INTERACTIVE BROKERS:
«Es gab definitiv viele Leute, die ihn zurückhaben wollten. In welchem Masse die Regierung eingegriffen hat und in welchem Masse die Aktionäre interveniert haben, wird sich wohl nie feststellen lassen. Aber es zeigt uns bis zu einem gewissen Grad, dass Jensen Huang zu wichtig war, um gefeuert zu werden.»
«Ich weiss nicht, ob ich der Aktie auf diesem Niveau noch hinterherlaufen würde.»
PETER ANDERSEN, GRÜNDER VON ANDERSEN CAPITAL MANAGEMENT:
«Ich bin wirklich völlig verblüfft. Ich denke, das ist ein Musterbeispiel für schlechte Unternehmensführung durch den Verwaltungsrat. Es ist völlig ausgeschlossen, dass dieser in so kurzer Zeit alle notwendigen Prüfungen vornehmen konnte, um eine solche Entscheidung zu treffen.»
«Der Markt reagiert positiv, weil die Entscheidung als Vertrauensbeweis dafür gesehen wird, dass Nvidia weiter Chips liefern wird und die Geschäfte wie gewohnt weiterlaufen.»
«Die Tatsache, dass sie ihn innerhalb von 24 Stunden gefeuert und dann wenige Tage später wieder eingesetzt haben, lässt mich daran zweifeln, dass der Verwaltungsrat über einen methodischen Prozess verfügt, um eine solche Krise zu bewerten.»
MARCO VAILATI, LEITER RESEARCH UND INVESTMENTS BEI CASSA LOMBARDA:
«Der Kursrutsch war genauso unsinnig wie der Anstieg übertrieben war, aber das ist besser als die Alternative. Kurz gesagt: Er ist kein Mann, von dem alles abhängt. Aber wenn der Markt glaubt, dass er den Unterschied macht, umso besser.»
CHUCK CARLSON, CHEF VON HORIZON INVESTMENT SERVICES:
«Die USA müssen den KI-Wettlauf gewinnen. Und sowohl auf Ebene des Verwaltungsrats als auch, vielleicht noch wichtiger, auf politischer Ebene scheint die Auffassung zu herrschen, dass Jensen dafür an der Spitze bleiben muss, zumindest kurzfristig.»
«Er kommt zurück. Das bedeutet, dass es keine Anklagen wegen Spionage oder Hochverrats geben wird. Ich denke, genau das war einer der Faktoren, die das Unternehmen und die Aktie belastet haben.»
GIL LURIA, LEITER TECHNOLOGIERESEARCH BEI D.A. DAVIDSON & CO:
«Dieser Schritt beseitigt die beiden grossen Risiken, mit denen Nvidia in der vergangenen Woche konfrontiert war: Sorgen über mögliche Verstösse gegen Exportkontrollen und einen chaotischen Wechsel an der Unternehmensspitze. Dass sowohl der Verwaltungsrat als auch die Regierung Herrn Huang offenbar entlasten, dürfte beide Bedenken ausräumen.»
ERIC SCHIFFER, CHAIRMAN DER PATRIARCH ORGANIZATION:
«Das war ganz sicher nicht Jensens letztes Kapitel. Ich habe nicht geglaubt, dass es das Ende für Jensen ist. Das Unternehmen, das er aufgebaut hat, ist eine ganz eigene Kategorie. Für Tech-Investoren ist Jensen grösser als Elvis.»
(Reuters)