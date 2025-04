Ob alles so heiss gegessen wird, wie es gekocht wird? Vorerst sieht es effektiv nicht so aus, dass die USA von der vergangene Woche ausformulierten Zollpolitik abrücken werden. Die Handelsschranken würden nicht unmittelbar zurückgenommen, «sie werden definitiv für Tage und Wochen in Kraft bleiben», sagte US-Handelsminister Howard Lutnick am Wochenende.