Das Geschäft mit dem Handel von Aktien, Währungen, Rohstoffen und Anleihen zog kräftig an. Der Konzernüberschuss von Bank of America legte in den ersten drei Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 14 Prozent auf knapp sieben Milliarden Dollar (6,2 Mrd Euro) zu, wie die Bank am Dienstag in Charlotte (US-Bundesstaat North Carolina) mitteilte.