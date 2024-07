Philanthropie steckt in einer Krise - nicht so in der Schweiz

Von vielen jungen Erben wird Engelhorn als politische Aktivistin gefeiert. Doch ihrem Projekt fehlt der Vorbildcharakter, weshalb es wenig Auswirkungen auf das individuelle Geben haben wird. In Europa steckt die Philanthropie in einer Krise – die privaten Vermögen sind in den vergangenen Jahren stärker gestiegen als die Stiftungsvermögen, und auch das Spendenaufkommen schrumpft.