Belastet vom ‌US-Iran-Konflikt rechnet ⁠Marriott mit einem Ergebnis unter den Erwartungen der Analysten. Das Unternehmen erwartet für das laufende Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von ⁠2,74 bis 2,82 Dollar. Analysten hatten im Schnitt mit 2,87 Dollar gerechnet. Laut Konzernchef Anthony Capuano brach der für die Branche wichtige Umsatz pro verfügbarem Zimmer im ‌Nahen Osten um 43 Prozent ein. Dies überschattete Zuwächse in anderen Regionen, die von der Fussball-Weltmeisterschaft ‌und der Sommersaison profitierten.