Das weckt Erinnerungen: Ende der 90er Jahre hatte sich Ebner mit 11,6 Prozent an ABB beteiligt. Als der Industriekonzern nach der Jahrtausendwende haarscharf am Bankrott vorbeisteuerte, erlitt er einen Milliardenverlust. Hat er aus den damaligen Vorkommnissen nichts gelernt? "Was meine finanzielle Zukunft anbelangt, sollten Sie sich meines Erachtens keine allzu grossen Sorgen machen", teilt Ebner auf Anfrage mit. Einen Vergleich mit ABB weist er von sich: "Das ABB-Debakel war primär auf mangelnde Integrität der obersten Geschäftsführung zurückzuführen."