Deutschland war und ist einer der wichtigsten Märkte für Ems. Der Blick richtet das Unternehmen aber nun stärker auf China, das Deutschland als zweitgrössten Autohersteller ablösen dürfte. Am meisten Autos werden immer noch aus Japan exportiert. China sei aber im Export inzwischen die Nummer zwei, insbesondere bei Elektroautos. Ems stellt seit zwölf Jahren Produkte her, die in Elektroautos verbaut werden. Zu den Elektroautos meint die Ems-Chefin, dass "Europa sich von seiner starken Position bei den Benzinern und DIeselautos verabschiedet hat. Es fanden enorme Transformationen auch bei den Zulieferern statt. China hat Vorteile mit eigenen Rohstoffen für Batterien und heute einen zeitlichen Vorsprung. Europa fördert mit seinen Verboten von Verbrennungsmotoren eigentlich eine chinesische Technologie für Elektromotoren. Die eigene Entwicklung in Europa hat man so an die Wand gefahren."