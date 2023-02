Ein zweiter, eher unerwarteter Faktor ist die kurzfristige Natur der Umsatzgenerierung. "Ein nicht unerheblicher Teil der spezialisierten Polymere wird auf eine Frist von 4 bis 8 Wochen ausgeliefert", so Martullo-Blocher. Es ist eine gewisse Abkehr von "Just in Time", die Lieferketten passen sich nach der Corona-Pandemie an. Die bereits vergrösserte Hochregallagerkapazität am Firmenstandort wird nun noch einmal erweitert, damit eine reibungslose Lieferkette garantiert werden kann.