Die am letzten publizierten Quartalsergebnisse des KI-Darlings Nvidia reichten nicht aus, um den Aktienkurs weiter in die Höhe zu treiben. Dafür vermeldete mit Marvell Technology ein anderer Chiphersteller am letzten Donnerstag besser als erwartete Quartalsergebnisse. Damit scheint der Entwickler von Datenspeicher- und Netzwerkchips als kleinerer Konkurrent des Branchenriesen Nvidia gut aufgestellt zu sein, um vom KI-Boom zu profitieren.