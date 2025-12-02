Wie Marvell Technology am Dienstag mitteilte, soll Celestial AI eine Milliarde Dollar in bar und 27,2 Millionen Marvell-Aktien im Wert von 2,25 Milliarden Dollar erhalten. Das Unternehmen erwartet, dass Celestial AI ab der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2028 nennenswerte Umsatzbeiträge liefern wird. Diese sollen bis zum vierten Quartal 2029 auf eine Milliarde Dollar pro Jahr anwachsen. Mit dem Zukauf will sich Marvell die Photonik-Technologie des Startups sichern. Das Nachrichtenportal «The Information» hatte zuvor über die Gespräche berichtet.