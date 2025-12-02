Wie Marvell Technology am Dienstag mitteilte, soll Celestial AI eine Milliarde Dollar in bar und 27,2 Millionen Marvell-Aktien im Wert von 2,25 Milliarden Dollar erhalten. Das Unternehmen erwartet, dass Celestial AI ab der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2028 nennenswerte Umsatzbeiträge liefern wird. Diese sollen bis zum vierten Quartal 2029 auf eine Milliarde Dollar pro Jahr anwachsen. Mit dem Zukauf will sich Marvell die Photonik-Technologie des Startups sichern. Das Nachrichtenportal «The Information» hatte zuvor über die Gespräche berichtet.
Für das vierte Quartal stellte Marvell zudem einen Umsatz in Aussicht, der über den Schätzungen der Wall Street liegt. Der Konzern rechnet mit Erlösen von rund 2,20 Milliarden Dollar, plus oder minus fünf Prozent. Analysten hatten laut LSEG-Daten im Schnitt mit 2,18 Milliarden Dollar gerechnet. Die Aktie von Marvell gab im nachbörslichen Handel jedoch um sechs Prozent nach.
Die Photonik nutzt Licht anstelle von elektrischen Signalen, um Verbindungen zwischen Chips für Künstliche Intelligenz (KI) und Speicherchips herzustellen. In diesem Bereich konkurriert Marvell mit Broadcom und Nvidia. Der Boom bei KI beschleunigt den Entwicklungsprozess der Chiphersteller, da sie die schnellste und energieeffizienteste Ausrüstung für moderne Rechenzentren entwickeln wollen. Celestial AI wird von einer Tochtergesellschaft des Chipherstellers AMD unterstützt und hatte im März 250 Millionen Dollar an Risikokapital eingesammelt.
