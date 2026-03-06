Marvell Technology hat mit seiner Umsatzprognose für das laufende Quartal die Erwartungen der Wall Street übertroffen und damit seine Aktien nachbörslich beflügelt. Der Chipentwickler profitiert von der hohen Nachfrage nach massgeschneiderten Halbleitern für Rechenzentren, die für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (KI) benötigt werden.
Für das erste Quartal stellte das Unternehmen am Donnerstag Erlöse von rund 2,40 Milliarden Dollar in Aussicht, während Analysten laut LSEG-Daten im Schnitt mit 2,27 Milliarden gerechnet hatten. Auch beim bereinigten Gewinn je Aktie lag der Ausblick mit 79 Cent über der Schätzung von 74 Cent. Im abgelaufenen vierten Quartal lag der Umsatz bei 2,22 Milliarden Dollar und entsprach damit in etwa den Prognosen. Die Marvell-Aktie legte im nachbörslichen US-Handel zeitweise um acht Prozent zu.
(Reuters)