Für das erste Quartal stellte das Unternehmen am Donnerstag Erlöse von rund 2,40 ‌Milliarden Dollar in Aussicht, während Analysten laut LSEG-Daten im Schnitt mit 2,27 Milliarden gerechnet hatten. ​Auch beim bereinigten Gewinn je ​Aktie lag der Ausblick mit ​79 Cent über der Schätzung von 74 ‌Cent. Im abgelaufenen vierten Quartal lag der Umsatz bei 2,22 Milliarden Dollar und entsprach damit ​in ​etwa den ⁠Prognosen. Die Marvell-Aktie legte im nachbörslichen ​US-Handel zeitweise ⁠um acht Prozent zu.