Der US-Chiphersteller Marvell Technology steht einem Medienbericht zufolge kurz vor der Übernahme des Chip-Startups Celestial AI. Marvell befinde sich in fortgeschrittenen Gesprächen über eine milliardenschwere Transaktion in bar und in Aktien, berichtet die Publikation «The Information» unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Eine Einigung könne bereits am Dienstag bekannt gegeben werden. Marvell und Celestial AI waren zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar.