Die Karriere von Barend Fruithof hat annähernd so viele Wendungen hinter sich wie seine Kehrmaschinen auf einer Zürcher Traminsel.

Saubere Margen

Die Zahlen geben definitiv Anlass zur Freude. 2016, im Geschäftsjahr vor Fruithofs Antritt, kehrte Aebi Schmidt 360 Millionen Euro Umsatz zusammen, und die operative Gewinnmarge, damals nicht ausgewiesen, soll bei rund zwei Prozent gelegen haben. Für 2023 stehen 935 Millionen Euro Umsatz in den Büchern, und die nun erstmals ausgewiesene Marge beträgt beachtliche 7,5 Prozent.

Damit hat Aebi Schmidt inzwischen die Konkurrenz klar distanziert: Der wichtigste Wettbewerber, die Schweizer Bucher Municipal, kommt bei unter 600 Millionen Franken Umsatz auf eine Marge von 6,3 Prozent, Österreichs Rosenbauer Group, die vor allem Feuerwehren ausrüstet, ist etwa gleich gross, aber muss um Betriebsgewinn regelrecht barmen.

In den USA, wo Aebi Schmidt kräftig wächst, auch mit Übernahmen, will Fruithof 2024 den Wettbewerber Douglas Dynamics überholen, den Abstand zur grösseren, margenstärkeren Alamo Group verringern; Truckausrüster The Shyft Group liegt nur punkto Volumen vor Aebi Schmidt.

Land of the clean

Amerika ist das Land der Hoffnung, auch für Aebi Schmidt; dort fällt bereits mehr Konzerngeschäft an als im Rest der Welt zusammen. Und auch margentechnisch ist das Business der 2021 übernommenen Firmen Monroe und Towmaster mit ihren Aufbauten für Kommunalfahrzeuge (wie Pflüge oder Salzstreuer) und Pick-ups von Handwerkern oder ihren Anhängern um einiges einträglicher als in Europa.