Bärtschi tritt per Generalversammlung am 26. April 2022 von seinem Amt als Verwaltungsratspräsident zurück, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Dieser stand dem Verwaltungsrat seit 2014 vor. In dieser Zeit habe er die strategische Transformation der Conzzeta Gruppe zu Bystronic "massgeblich vorangetrieben". Sein Rücktritt erfolge aus Altersgründen und auf eigenen Wunsch.

Der als Nachfolger nominierte Baumgartner wurde im April dieses Jahres in den Verwaltungsrat gewählt. Seit 2008 führt er die Industriegruppe Schweiter Technologies als CEO und sitzt auch in deren Verwaltungsrat. Ende September gab er seinen Rückzug als Schweiter-Chef per Mai 2022 bekannt.

Des Weiteren schlägt der Bystronic-Verwaltungsrat die Wahl von Inge Delobelle als neues Mitglied in dem Gremium vor, wie es am Montag weiter hiess. Derzeit sei sie CEO Europa und Afrika bei TK Elevator, vormals Thyssenkrupp Elevator. Sie soll den Verwaltungsrat mit ihren Kenntnissen in den Bereichen Innovation, Service und Digitalisierung bereichern.

(AWP)