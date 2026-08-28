Auch ‌andere EU-Staaten wie Frankreich, Italien und Spanien drängen die EU, die Schutzmassnahmen im Handel zu überarbeiten. Kanzler Merz hat signalisiert, ​dass er die Behörde in Brüssel beim Vorbereiten eines Massnahmenpakets unterstützen würde, sollten die Gespräche zwischen der EU und China im Oktober scheitern. «Der Europäischen Union müssen wirksame Instrumente zur Verfügung stehen, um ihre Interessen auf der Welt effektiv zu verteidigen», sagte Merz bereits im Juni. «Wir haben ein Gewicht auf der Welt, und das wollen wir auch einsetzen.»