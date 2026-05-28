Grund für die Avancen sind zum einen die Zahlen, die das Unternehmen aus Menlo Park, Kalifornien, am Mittwochabend nach Börsenschluss vorgestellt hat. Der Produktumsatz stieg im ersten Quartal um einen Drittel auf 1,33 Milliarden Dollar und damit über den Wert, den Analysten erwartet hatten. Zudem beliefen sich die Leistungsverpflichtungen auf 9,21 Milliarden Dollar. Sie sind ein Mass für den Auftragseingang und damit für die künftigen Verkäufe. Über den Erwartungen lag ausserdem der Ausblick auf das angelaufene Geschäftsjahr.