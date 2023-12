Der Peso brach am Mittwoch um 54,2 Prozent auf 801 zu Dollar ein. Die Regierung um den rechtspopulistischen Präsidenten Javier Milei hatte am Dienstagabend angekündigt, sie würde den Peso um 50 Prozent abwerten, um die Wirtschaftskrise in Argentinien zu bewältigen. Auch die Staatsausgaben sollten drastisch gekürzt werden. «Das Ziel ist einfach, eine Katastrophe zu verhindern und die Wirtschaft wieder auf Kurs zu bringen», sagte Finanzminister Luis Caputo.