Das geplante Wachstum soll organisch erfolgen und stützt sich laut Matador auf die historischen Portfoliorenditen im Private-Equity-Bereich von 10 bis 16 Prozent sowie auf die aktuelle Portfoliostruktur. Zusätzlich sollen laut den Angaben stille Reserven in der Bilanz gehoben werden. An der bisherigen Anlagestrategie will das Unternehmen festhalten.