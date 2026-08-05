Der Tinder-Mutterkonzern Match Group hat mit seiner Umsatzprognose für das dritte Quartal die Erwartungen verfehlt und ‌seine ⁠Aktie damit auf Talfahrt geschickt. Das Papier fiel am Dienstag ⁠im nachbörslichen Handel um neun Prozent. Dies geschah trotz Anzeichen einer Stabilisierung bei der ‌Dating-App Tinder und anhaltendem Wachstum bei Hinge. ‌Match rechnet mit einem ​Umsatz zwischen 885 und 895 Millionen Dollar. Der Mittelwert liegt damit unter der Analystenschätzung von 891,5 Millionen Dollar, wie aus LSEG-Daten hervorgeht.