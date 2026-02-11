Um im Bereich der selbst ​veröffentlichten digitalen Spiele zu ⁠wachsen, übernimmt Mattel zudem für 159 Millionen Dollar die restlichen 50 Prozent ‌an dem bisherigen Gemeinschaftsunternehzmen Mattel163. Zudem wurde eine mehrjährige Lizenzvereinbarung mit Paramount Skydance angekündigt, um ab 2027 Produkte zu den «Teenage Mutant ‌Ninja Turtles» zu entwickeln und zu vermarkten. Mattel legte ​zudem ein Programm zum Rückkauf von Aktien im Volumen von 1,5 Milliarden Dollar auf, das bis 2028 abgeschlossen sein soll.