Der Name «Orion» steht für «Optimaler Regionalzug Im Öffentlichen Nahverkehr». Die Triebzüge sind gemäss Mitteilung auf dem gesamten Streckennetz der MGB von Zermatt bis Disentis einsetzbar. Sie können in Einzel-, Doppel- oder Dreifachtraktion verkehren und bieten so bis zu 438 Sitzplätze, davon 72 in der ersten Klasse, wie es weiter heisst.