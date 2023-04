Risiko Finanzsektor

Der jüngste Kollaps von Banken in den USA und der Schweiz, der Rettungsaktionen von Staatsseite beziehungsweise von Wettbewerbern erforderlich machte, zeigt laut IWF, wie verwundbar die Branche weiter ist. "Unter der Oberfläche brauen sich Turbulenzen zusammen, und die Lage ist ziemlich fragil", so der IWF. Dies sei eine der Nebenwirkungen der kräftigen Zinserhöhungen zur Eindämmung der Inflation. Ausserdem bleibe die hohe Inflation, angetrieben von höheren Energie- und Lebensmittelpreisen, ein Problem. Die Finanzbranche sei zu selbstgefällig und habe in den Bilanzen immer wieder strukturelle Probleme, die zu Liquiditätsschwierigkeiten führen könnten. Das habe sich zuletzt in Grossbritannien und den USA gezeigt, Massnahmen der Aufseher und der Notenbanken hätten aber schlimmeres verhindert. Es gebe trotzdem "signifikante Schwachstellen". In der Natur nervöser Investoren an den Börsen liege es, diese Schwachstellen zu testen und offenzulegen. Das könnte beispielsweise Banken mit bestimmten Kreditrisiken, Zinsabhängigkeiten oder kurzfristiger Refinanzierung treffen.