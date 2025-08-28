Dabei ging es etwa im Reiseeinzelhandel deutlich abwärts, hauptsächlich wegen der Aussetzung zollfreier Cognac-Importe in China seit Dezember 2024. Mit der jüngst erzielten Einigung wird eine allmähliche Verbesserung des Trends erwartet. In China selbst brachen die Erlöse um gut ein Fünftel ein. Im Schlussquartal hielt sich die Nachfrage in Grenzen. In Verbindung mit der Erwartung, dass die offiziellen Antidumpinguntersuchungen vor dem Abschluss stehen, führte dies nach Konzernangaben zum Jahresende zu hohen Lagerbeständen der Händler. Pernod Ricard rechnet daher auch im ersten Quartal mit einem starken Rückgang.