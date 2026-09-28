Preiserhöhungen halten Kunden fern

McDonald’s begann nach der Pandemie damit, die Preise auf der Speisekarte anzuheben, um die stark gestiegenen Kosten für Zutaten wie Rindfleisch sowie höhere Lohn- und Treibstoffkosten auszugleichen. Gleichzeitig gerieten die Kunden durch Inflation und steigende Zinsen unter Druck, was sie dazu veranlasste, genauer zu überlegen, wofür sie ihr Geld ausgeben. Diese Dynamik verschärfte den Wettbewerb in der Gastronomiebranche; Restaurantketten buhlten um Kundschaft, indem sie zeitlich begrenzte Angebote machten und mit aggressiven Rabatten lockten.