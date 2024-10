Auf vergleichbarer Basis rutschte der Erlös im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,5 Prozent ab, wie das US-Unternehmen am Dienstag in Chicago mitteilte. Der Schwund war damit doppelt so hoch wie von Analysten im Schnitt befürchtet. Mit der Kennziffer vergleicht McDonald's die Erlöse diejenigen Restaurants, die mindestens in den vergangenen 13 Monaten geöffnet waren, sowie alle vorübergehend geschlossenen. Neben Auswirkungen aus dem Nahostkonflikt und Boykottaufrufen in der Region liefen auch die Geschäfte in China, Frankreich und Grossbritannien schlechter. Nur auf dem Heimatmarkt verzeichnete McDonald's ein minimales Plus.