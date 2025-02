Die Umsätze auf dem amerikanischen Markt sanken im vierten Quartal um 1,4 Prozent, wie der Konzern McDonald's am Montag mitteilte. Analysten hatten mit einem Minus von 0,4 Prozent gerechnet. Dies war der stärkste Rückgang seit dem Höhepunkt der Corona-Pandemie vor fast fünf Jahren, als die Restaurants ihren Betrieb auf Drive-In und Lieferungen beschränkten. Zwar stiegen die Restaurantbesuche etwas an, doch die Kunden liessen im Schnitt weniger Geld in den Filialen. Der bereinigte Gewinn sank insgesamt um fünf Prozent auf 2,04 Milliarden Dollar.