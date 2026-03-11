11. Mrz (Reuters) - Die Imbisskette McDonald's reagiert einem Zeitungsbericht zufolge auf die Geldknappheit vieler US-Bürger ‌und ⁠bietet deshalb ab April ein Menü ⁠für drei Dollar (rund 2,60 Euro) an. Das intern «McValue ‌2.0» genannte Angebot könne zum Beispiel ‌einen McMuffin, Rösti, ​Kaffee und Chicken McNuggets enthalten, berichtete das «Wall Street Journal» unter Berufung auf Insider. Es gebe auch Überlegungen, das Menü für weniger als ‌drei Dollar anzubieten. Zudem seien Frühstücksangebote für vier Dollar geplant. Die Preisoffensive solle im April starten.