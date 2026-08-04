McDonald's habe es nicht geschafft, einkommensschwächere Kunden zurückzugewinnen, die ihre Restaurantbesuche zuletzt eingeschränkt hätten. Dabei habe man kein Strategieproblem, sondern die Pläne schlicht nicht auf dem nötigen Niveau ausgeführt, ‌sagte Kempczinski. Eine Fülle von Werbeaktionen habe Mitarbeiter in den Restaurants überfordert und zu langen Wartezeiten für Kunden geführt. Zudem sei es falsch ​gewesen, digitale Rabatte zu streichen, während zugleich ein neues Menü für ​unter drei Dollar eingeführt wurde, das ​nicht für genügend neuen Umsatz gesorgt habe. Dies sei für zwei Drittel der verfehlten ‌Umsatzziele verantwortlich gewesen. Die Behebung dieses «schlechten Geschäfts» werde für Anderson in den nächsten zwei Quartalen im Mittelpunkt stehen.