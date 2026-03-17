Vier bis sechs zusätzliche Restaurants soll es 2026 geben, teilte McDonald's Schweiz am Dienstag mit. Damit setze man auch künftig auf ein dichtes Restaurantnetz, hiess es. Dieses wächst seit 1976, als in Genf das erste Restaurant mit 25 Mitarbeitenden eröffnete. Inzwischen umfasst das Netz 190 Standorte in 21 Kantonen. Über 90 Prozent davon werden von 45 selbstständigen Lizenzpartnern betrieben.