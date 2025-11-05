Die Burger-Kette McDonald's profitierte davon, dass die Kunden in den USA mehr Geld bei ihren Besuchen ausgaben. Die Aktie legt im vorbörslichen US-Handel um rund ein Prozent zu. Der Umsatz stieg im Berichtszeitraum um drei Prozent auf knapp 7,1 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen McDonalds's am Mittwoch in Chicago mitteilte. Dies liegt auch im Rahmen der Erwartungen von Analysten.