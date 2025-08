Der Umsatz auf vergleichbarer Basis sei im zweiten Quartal um 3,8 Prozent gestiegen, teilte die Schnellrestaurant-Kette am Mittwoch mit. Analysten hatten mit einem Plus von 2,4 Prozent gerechnet. Der Reingewinn legte um sieben Prozent auf 2,29 Milliarden Dollar zu. McDonald's-Aktien stiegen daraufhin im vorbörslichen Geschäft an der Wall Street um 3,3 Prozent.