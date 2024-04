Das weltweite Umsatzplus auf vergleichbarer Basis erreichte 1,9 Prozent nach einem Plus von 12,6 Prozent vor Jahresfrist, wie die US-Schnellrestaurantkette am Dienstag mitteilte. Analysten hatten einen Anstieg um 2,35 Prozent erwartet. Die Kunden geizten «mit jedem Dollar», erklärte der Vorstand. Auch beim Quartalsgewinn blieb McDonald's mit 2,70 Dollar je Aktie hinter den Erwartungen von 2,72 Dollar zurück. Die Betriebskosten stiegen im Quartal um zwei Prozent auf 3,43 Milliarden Dollar. Anfang März hatte McDonald's-Finanzvorstand Ian Borden vor einem schrittweisen Rückgang der internationalen Umsätze im ersten Quartal gewarnt. Als Grund nannte er den Konflikt im Nahen Osten und eine schwächelnde Wirtschaft in China, dem zweitgrössten Markt nach den USA.