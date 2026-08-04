Im zweiten Quartal wuchs der Umsatz in den bestehenden McDonald's-Restaurants des Landes im Jahresvergleich nur um 0,8 Prozent, wie das Unternehmen am Dienstag in Chicago mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit etwas mehr gerechnet. Stärker aufwärts ging es auf vergleichbarer Basis in Deutschland, Australien, Grossbritannien und Japan. In China ging der vergleichbare Absatz hingegen zurück. Am Finanzmarkt war die Reaktion positiv: Die Aktie gewann im vorbörslichen Handel rund 1,5 Prozent.