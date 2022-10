Mit Paris+ by Art Basel im Grand Palais führt die MCH-Gruppe nach der Basler Ausgabe und den Messen in Miami und Hongkong bereits ihre vierte Art-Basel-Veranstaltung durch. Anfang Jahr löste die Wahl des Nachfolgers der Paris+ - ehemals Internationale Messe für zeitgenössische Kunst (Fiac) - nach fast 50 Jahren ein Erdbeben in der Kunstszene aus.