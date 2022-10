Verkäufe in Millionenhöhe innerhalb weniger Stunden

Innerhalb weniger Stunden wurden Verkäufe in Millionenhöhe vermeldet - etwa bei David Zwirner, der bereits kurz nach dem VIP-Start 11 Millionen Dollar erzielt hatte, wie es hiess. Solche Beträge habe man in der Vergangenheit in Paris nie erreicht, wie die Galerie mit Niederlassungen in New York, Hongkong, London und Paris mitteilte.