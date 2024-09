Mit Blick in die Zukunft hiess es, der Fokus im zweiten Halbjahr liege auf dem Erreichen eines ausgeglichenen Nettoergebnisses (Break-even). Hauptziele seien die Verbesserung der Rentabilität und dass die Erträge gefestigt würden. Das Umsatzwachstum werde voraussichtlich moderat ausfallen, was vor allem an saisonal bedingten Schwankungen im Eigenmessengeschäft in der Schweiz liege.