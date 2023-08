«Im Zuge des ermutigenden Nettoergebnisses des ersten Halbjahres gilt es, das Geschäft zu sichern und das Wachstumspotenzial nutzen zu können», heisst es in der Mitteilung zum Ausblick auf das zweite Semester. Es stehen verschiedene Messen an. Saisonbedingt sei das zweite Halbjahr allerdings weniger umsatzstark als das erste. Das Unternehmen rechnet zwar weiterhin mit einer Verbesserung des operativen Ergebnisses, dürfte jedoch im Gesamtjahr nochmals in den roten Zahlen landen. Dieser dürfte gemäss Mitteilung im negativen einstelligen Millionenbereich liegen.