Der Anstieg des Ertrags gegenüber der Vorjahresperiode sei hauptsächlich auf die erste Ausgabe der Kunstmesse «Art Basel Qatar» im Februar sowie auf die Baumessen Conexpo in Las Vegas und Swissbau in Basel zurückzuführen, heisst es im Communiqué. Die «Art Basel Qatar» sei ein bedeutender Expansionsschritt in eine strategisch wichtige Wachstumsregion des globalen Kunstmarkts gewesen, liess sich MCH-Chef Andrea Zappia zitieren. Dem gegenüber seien tiefere Erträge bei Expomobilia, negative Währungseffekte sowie die Auswirkungen des Nahostkonflikts gestanden.