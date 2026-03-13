Das um Sonderaufwendungen bereinigte operative Ergebnis (adj. EBITDA) stieg um 19,1 Prozent auf gut knapp 191 Millionen Euro, wie Medacta am Freitag mitteilte. Die entsprechende Marge kam bei 27,9 Prozent zu liegen nach 27,1 Prozent im Jahr zuvor. Zu konstanten Wechselkursen lag die Marge bei 29 Prozent. Damit übertraf Medacta die eigene Zielvorgabe, die einen Wert von etwa 28 Prozent zu konstanten Wechselkursen vorsah. Die Margenausweitung war laut Mitteilung das Ergebnis von Effizienzsteigerungen und geringeren Kosten, vor allem im Bereich Vertrieb und Marketing.