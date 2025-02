Auch regional betrachtet, setzte Medacta überall mehr um. In der wichtigsten Region EMEA stiegen die Einnahmen um 17 Prozent auf 283,7 Millionen Euro. In Nordamerika und Asien-Pazifik zogen die Umsätze im Zehner-Prozent-Bereich an und die Einnahmen in Lateinamerika um 22,4 Prozent.