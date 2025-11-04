Gegründet wurde Medacta von Siccardis Vater - einem ehemaligen Patienten. Dieser Ursprung prägt das Selbstverständnis bis heute. «Bei uns steht der Patient im Zentrum.» Das sei keine Marketingbotschaft, sondern gelebte Realität, betont der CEO. Auch deshalb setzt das Unternehmen auf medizinische Ausbildung: Chirurgen werden intensiv geschult, bevor sie neue Produkte einsetzen. So unterscheidet sich Medacta laut Siccardi von vielen Wettbewerbern.