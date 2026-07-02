Medacta hat in den letzten Jahren ein rasantes Wachstum erreicht. Dabei war 2025 ein Rekordjahr, wie CEO Francesco Siccardi im Interview mit «Finanz und Wirtschaft» erneut bekräftigte.
Tatsächlich hat Medacta den Umsatz 2025 um 18 Prozent gesteigert und gleichzeitig die Profitabilität mächtig erhöht. Für das laufende Jahr hatte das Tessiner Orthopädieunternehmen ein Plus zwischen 10 und 14 Prozent in Aussicht gestellt. Das sei immer noch das Drei- bis Vierfache des Marktes, bekräftigt der CEO gegenüber dem Blatt frühere Aussagen.
Die Jahresprognose für 2026 sei aufgrund der sehr hohen Vergleichsbasis konservativer formuliert worden. «Sie ist jedoch immer noch ein herausforderndes Ziel.»
Mit Blick auf die Mittelfristziele sagt Siccardi, dass es mit zunehmender Grösse anspruchsvoller werde, prozentual im selben Tempo zu wachsen. Zum Zeitpunkt der Ausarbeitung sei es eine ziemlich aggressive Prognose gewesen. «Als ich dem Verwaltungsrat das Ziel präsentierte, 1 Milliarde Euro Umsatz innerhalb einer gewissen Zeitspanne zu erreichen, gab es Vorbehalte. Nun sind wir auf dem Weg dorthin.»
Es sei auch absehbar, dass Medacta bald neue Mittelfristziele präsentieren werde. Die Leistung seit dem IPO 2019 gebe Anlass, «sehr zuversichtlich auf die nächsten fünf Jahre zu blicken».
(AWP)