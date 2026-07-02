Mit Blick auf die Mittelfristziele sagt Siccardi, dass es mit zunehmender Grösse anspruchsvoller werde, prozentual im selben Tempo zu wachsen. Zum Zeitpunkt der Ausarbeitung sei es eine ziemlich aggressive Prognose gewesen. «Als ich dem Verwaltungsrat das Ziel präsentierte, 1 Milliarde Euro Umsatz innerhalb einer gewissen Zeitspanne zu erreichen, gab es Vorbehalte. Nun sind wir auf dem Weg dorthin.»