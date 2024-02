Mit Blick auf die Regionen kletterten die Einnahme in der wichtigsten Region EMEA um gut 23 Prozent auf 242,4 Millionen Euro. In Nordamerika wuchs der Umsatz um annähernd 13 Prozent auf 154 Millionen Euro. In Asien-Pazifik stiegen die Einnahmen um etwas mehr als 10 Prozent und in Lateinamerika um 9 Prozent.