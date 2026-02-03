Die Einnahmen kletterten 2025 um 15,8 Prozent auf knapp 684 Millionen Euro, wie aus dem Communiqué vom Dienstag hervorgeht. Zu konstanten Wechselkursen hätte das Plus bei 18,5 Prozent gelegen. Damit schnitt Medacta in etwa wie von Analysten erwartet ab. Die eigene Zielmarke eines Umsatzwachstums zu konstanten Wechselkursen zwischen 16 und 18 Prozent hat das Unternehmen damit knapp übertroffen.