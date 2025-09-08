CEO Francesco Siccardi zeigt sich zufrieden mit den Ergebnissen der ersten sechs Monate. Die Leistung sei durch ein über dem Markt liegendes Wachstum in allen Geschäftsbereichen getrieben worden, wird er in der Mitteilung zitiert. Mit den vorgelegten Zahlen hat Medacta die Erwartungen der Analysten übertroffen.