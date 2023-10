Das Produkte werde sein weltweites Debüt am 2. November auf der Jahrestagung der American Association of Hip and Knee Surgeons (AAHKS) geben, teilte Medacta am Montag mit. Das Konzept der kinematischen Ausrichtung (KA) stelle für Patienten, die eine Knie-Totaloperation benötigten, die ursprüngliche, vor der Arthrose bestehende Ausrichtung durch anatomisches Resurfacing wieder her.