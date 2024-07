Wachstum konnte Medacta in allen Regionen und auch Marktsegmenten erzielen. Zweistellige Wachstumsraten in Berichtswährung gab es in der grössten Region EMEA (+17,2 Prozent) und in Nordamerika (+11,1 Prozent). Asien-Pazifik legte um 5,7 Prozent zu. Das noch sehr kleine Geschäft in Lateinamerika, vormals als Rest der Welt ausgewiesen, wuchs um deutliche 22,3 Prozent.