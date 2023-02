In der wichtigsten Region Europa stiegen die Einnahmen um knapp 20 Prozent auf 187,4 Millionen Euro. In Nordamerika wuchs der Umsatz um nochmals deutlichere 25 Prozent auf 136,8 Millionen Euro. Und der Umsatz im asiatisch-pazifischen Raum nahm um 11 Prozent auf 94,4 Millionen Euro zu. Im Rest der Welt kletterte der Umsatz gar um 48 Prozent auf 18,6 Millionen Euro in die Höhe.