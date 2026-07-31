Ausbau der US-Kapazitäten geplant

Parallel treibt Medacta den Ausbau seiner Produktionskapazitäten voran. Nach dem Fortschritt beim Werksausbau im Tessin hat das Unternehmen im Juli ein Grundstück im US-Bundesstaat Tennessee erworben. Dort soll in den kommenden fünf Jahren in mehreren Etappen eine neue Produktionsstätte entstehen. Das Investitionsvolumen beträgt bis zu 85 Millionen US-Dollar. Mit dem Ausbau will Medacta seine Lieferkette stärken und die operative Präsenz im wichtigen US-Markt weiter ausbauen.